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11:36, 21 мая 2025Бывший СССР

Попавшие под удар на полигоне в Сумской области бойцы ВСУ высказались о ситуации

Попавшие под удар на полигоне в Сумской области бойцы ВСУ обвинили командование
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Первый канал

Попавшие под удар Вооруженных сил (ВС) России на полигоне в Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили командование в халатности во время воздушной тревоги. Рассказы военнослужащих о ситуации опубликовал лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Это когда-то в конце концов должно было произойти, ведь чуть ли не целый батальон сосредоточен под открытым небом», — рассказал один из украинских военных.

Бойцы ВСУ высказались об ударе российских войск с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Шостке и указали на неоднократные случаи халатности со стороны командования с 2022 года. Как рассказал проходивший службу в части военнослужащий, командиры регулярно игнорировали обращения солдат о воздушной тревоге и появлении разведывательных беспилотников ВС России.

«И после этой ситуации в некоторых других местах все будут ложить болтяру на ответственные меры», — прокомментировал ситуацию Алекс.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нецензурно высказался об ударе «Искандера» по спецназу ВСУ. По его словам, такие инциденты происходят уже не в первый раз, однако никто не понес за них ответственность.

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