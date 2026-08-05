Мировые цены на популярный напиток достигли максимума

Всемирный банк: Биржевые цены на кофе выросли до максимума за полгода

В июле мировые цены на кофе основных сортов достигли полугодового максимума. О заметном подорожании одного из самых популярных напитков сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

За второй летний месяц биржевая стоимость арабики подскочила на 16,5 процента в сравнении с июньским показателем и достигла 7,91 доллара за килограмм. Результат оказался максимальным с января, когда цена премиального сорта составляла 8,02 доллара.

Что касается бюджетного сорта робуста, то его стоимость за отчетный период увеличилась на 9,1 процента, до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель поднимался в последний раз в начале года, тогда он находился на уровне 4,24 доллара.

Ранее председатель правления компании Lavazza Джузеппе Лавацца не исключил, что мировые цены на кофе с большой долей вероятности останутся высокими в ближайшие несколько лет. Глобальному рынку, ожидает руководитель одного из крупнейших в Италии производителей кофе, потребуется как минимум два года на восстановление запасов.

Тревоги участникам рынка добавляют опасения по поводу влияния погодного явления Эль-Ниньо (угрозы затяжной засухи и аномальной жары) на урожай в Бразилии, считающейся одним из ключевых производителей и экспортеров. При неблагоприятных погодных условиях сборы зерен в главных районах могут вновь оказаться недостаточно высокими, что может оказать негативное влияние на глобальное предложение, предупредили эксперты.