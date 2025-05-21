Появились кадры с найденными под Курском истлевшими останками бойцов ВСУ

Опубликованы фото с останками бойцов ВСУ, найденными в Курской области

В сети появились кадры с истлевшими останками бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), найденными российскими инженерными подразделениями при разминировании Кореневского района Курской области. Снимки опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На фотографиях видно почти разложившиеся скелетированные останки украинских военных с полностью сгнившим обмундированием. Внешнему опознанию бойцы не подлежат.

По данным авторов поста, кости отправят в российские морги. Они допустили, что личности военных поможет определить экспертиза ДНК. При этом подчеркивается, что даже в случае успешного опознания во многих бригадах ВСУ разбирательства по факту смерти военнослужащего могут идти месяцами.

Ранее появилось видео с окопом, заваленным телами военных ВСУ, попытавшихся прорваться в Курскую область. На кадрах видно ров в районе села Теткино примерно с десятком украинских солдат без признаков жизни. Как утверждается, общее число ликвидированных бойцов противника в окопе исчисляется десятками.