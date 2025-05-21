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20:06, 21 мая 2025Мир

Президент Финляндии назвал нового посредника в переговорах по Украине

Стубб: Теперь Европа тоже является посредником в переговорах по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Европейские страны теперь выступают в качестве посредников в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Yle.

«Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует (...). США не отказались от своей посреднической роли в этом конфликте», — отметил финский лидер.

Стубб указал на то, что Европа хочет присоединиться к дискуссиям по вопросу реализации инициативы по полному прекращению огня на Украине и к обсуждениям контуров мирного соглашения. По его мнению, для европейских стран «ситуация складывается удачно» в контексте участия в возможных переговорах.

Ранее Стубб допустил, что переговоры о полном прекращении огня на Украине могут пройти на следующей неделе.

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