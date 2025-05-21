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09:53, 21 мая 2025Россия

Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области после одной фразы

Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области для разговора тет-а-тет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, произнеся фразу «по дороге поговорим», посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к российскому губернатору с предположением, что у того к нему есть много вопросов.

«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — пригласил Путин Хинштейна продолжить разговор в его машине.

Путин вечером во вторник, 20 мая, приехал в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. Президент провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске.

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