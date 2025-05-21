Михеев: Россия предложит Белоруссии совместно производить Су-75

Россия предложит Белоруссии совместно производить перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate, также известный как Су-75, и продвигать его на внешних рынках. Об этом со ссылкой на гендиректора компании «Рособоронэкспорт» сообщает РИА Новости.

Обсуждение соответствующего вопроса планируется в ходе выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске. «Среди перспективных проектов, по которым проведем переговоры, — совместная разработка и производство перспективных авиационных комплексов, в том числе легкого тактического самолета Checkmate, БПЛА, бронетехники, средств ПВО», — сказал руководитель.

Также будет обсуждаться возможность ремонта авиационных двигателей и модернизации боевых самолетов.

В апреле издание 19FortyFive заметило, что Су-75 можно считать «поддельным» истребителем-невидимкой до тех пор, пока он не совершит свой первый полет.

В феврале Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» продвигает легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate в том числе в страны Ближнего Востока.