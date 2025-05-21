Россиян призвали пройти простой тест на близость инсульта

Малышева призвала пройти тест на двигательную активность и близость инсульта

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пройти простой тест на близость инсульта. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Чтобы пройти тест на двигательную активность, нужно сжать три пальца на одной руке, оставив только указательный и большой. За 10 секунд нужно коснуться указательным пальцем большого как можно больше раз. Продеус заявил, что тест считается пройденным, если человек сделал 30 и более касаний. «От 20 до 30 — это называется средняя степень нарушения двигательной активности. Меньше — это провал теста», — заключил иммунолог.

Малышева пояснила, что проблемы с двигательной активностью свидетельствуют о плохом кровотоке в мозге и могут сигнализировать о предынсультном состоянии. Гандельман призвал всех, кто не прошел этот простой тест, сделать ультразвуковое исследование сосудов шеи, а также измерить артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Ранее Малышева рассказала о простой привычке, снижающей риск развития кариеса. По ее словам, от разрушения зубы может защитить жвачка.