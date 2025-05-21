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17:15, 21 мая 2025Экономика

Россияне бросились ремонтировать кондиционеры

«Профи.ру»: Спрос на ремонт кондиционеров в России вырос на 85 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

По итогам апреля 2025 года спрос на ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционеров в России оказался на 85 процентов выше, чем в аналогичный период в 2024 году. О том, что россияне бросились чинить кондиционеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Профи.ру».

Эксперты объясняют рост спроса не только сезонным потеплением, но и стремлением граждан заранее подготовиться к жаркой погоде после прошлого лета, которое оказалось самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений.

«Многие столкнулись с поломками техники в пик сезона, когда найти мастера было сложно. Теперь люди стараются действовать на опережение, чтобы избежать дискомфорта и неожиданных затрат», — объяснила глава поискового маркетинга «Профи.ру» Мария Сафонова.

В сервисе добавили, что в апреле также увеличилось число запросов на ремонт холодильников (на 32 процента год к году), окон и полов (23 процента), сантехники (20 процентов), электрики (14 процентов) и стиральных машин (9 процентов).

Ранее стало известно, что спрос на кондиционеры в России вырос на 20 процентов менее чем за месяц.

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