Россиянин получил большой срок за госизмену и хранение взрывных устройств

В Крыму житель Севастополя получил 18 лет колонии за государственную измену

В Крыму Верховный республиканский суд приговорил жителя Севастополя Сергея Бикбаева к 18 годам лишения свободы за госизмену и хранение взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Бикбаев признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Как установил суд, осужденный являлся противником проведения специальной военной операции (СВО). В начале 2024 года он связался с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины. Весной 2024 года тот дал ему задание, по которому фигурант должен был найти тайники с самодельными взрывными устройствами, расположенные на территории Севастополя, а потом все найденное он должен был перевезти в обозначенные куратором места. Так, подсудимый нашел электродетонаторы, содержащие взрывчатые вещества на основе гексогена. Один из них он успел разместить в указанном месте, а второй — нет. Его обнаружили правоохранители при проводимом во время задержании обыске в его арендованной квартире.

Ранее сообщалось, что 50-летнему таксисту из Москвы, женатому на уроженке украинского Кривого Рога, предъявлено обвинение в государственной измене.

