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10:39, 21 мая 2025Россия

Россиянин впал в кому после госпитализации с менингитом

В Нижнем Новгороде молодой человек впал в кому после госпитализации с менингитом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Новгороде 22-летний молодой человек впал в кому после госпитализации с менингитом. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Россиянина ночью доставили в инфекционную больницу №23 с температурой и сыпью. Медики заподозрили менингит, взяли пункцию.

Близкие отметили, что молодой человек долгое время кричал от боли и просил воды, но ему отказали, поскольку якобы в отделении не было одноразовых стаканчиков. Спустя день молодого человека обнаружили без сознания.

Его матери объявили, что у сына острое отравление метадоном. Родственники уверяют, что тот никогда не употреблял наркотических веществ.

Горожанина экстренно перевели в больницу №33 — наркотиков в анализах там не выявили и подтвердили тяжелую форму менингита. Состояние нижегородца назвали тяжелым, у него один раз останавливалось сердце.

Ранее сообщалось, что жительница Костромы спасала сына от наезда кроссовера и впала в кому.

ЖЗЛ
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