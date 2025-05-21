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12:08, 21 мая 2025Россия

Российские войска вступили в бой с Иностранным легионом в зоне СВО

Минобороны РФ заявило о поражении формирований Иностранного легиона в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» вступили в бой с формированиями Иностранного легиона в зоне специальной военной операции (СВО) и нанесли им поражение. Об этом заявило Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Кроме того, поражены формирования шести механизированных, егерской и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты, а также бригад теробороны, нацгвардии и спецназначения. Бои проходили в районе населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Дмитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 445-ти военнослужащих, четыре боевые бронемашины, шесть пикапов и артиллерийское орудие.

О предыдущем столкновении российских войск с Иностранным легионом Минобороны России сообщало в феврале. Тогда в бой с его формированиями вступали бойцы Южной группировки войск.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона гуманно относится ко всем военнопленным, однако иностранные наемники, воюющие на стороне украинских войск, не попадают под действие Женевской конвенции. При этом он подчеркнул, что к украинским военным, взятым в плен в Курской области, необходимо относиться как к террористам.

ЖЗЛ
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