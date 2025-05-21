С 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию автомобилей

Стоимость проезда на городском транспорте Москвы изменится с 1 июня

С 1 июня в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по «Тройке» составит 67 рублей, в пригороде — 90 рублей.

Самым выгодным способом оплаты для разовой поездки останется биометрия — 63 рубля.

В ведомстве добавили, что пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. В Дептрансе также отметили, что стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в столице остается одной из самых низких среди крупных городов России.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в 2025 году в метро Москвы запустят первые беспилотные поезда. Они начнут курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ). Для этого на ветке создадут технологическую сеть пятого поколения (5G) — это нужно для обеспечения надежной и сверхбыстрой связи для взаимодействия с инфраструктурой.

