В России назвали цель возможного захода спецназа ГУР Украины под Брянск

Депутат Колесник: Цель прорывов ВСУ — попытка показать якобы наличие там армии

Цель попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в российские регионы — это желание показать всему миру якобы наличие там украинской армии, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение о том, что жители Брянской области заметили в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«С какой целью [они там], это понятно, с целью диверсий, с разведывательной целью. То, что они наши приграничные регионы пытаются атаковать всеми силами и возможностями, — это попытка всему миру показать там наличие армии, даже если там разведгруппа. Это основная цель», — заявил Колесник.

Если человека возьмут в плен в соответствии с законами, а мы их соблюдаем, он должен представиться, кем, где служит, кто командир, и дать все сведения соответствующим структурам, которые его будут допрашивать. Но надо посмотреть, по каким они стандартам работают — по натовским или по нашим Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что жители Брянской области заметили в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно, спецназ ГУР Украины.

Также о возможном заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область сообщил Telegram-канал «Два майора». По данным канала, речь идет о группе из 7-8 человек. Сообщалось, что диверсантов заметили в селе Субботово, которое находится на расстоянии примерно 10 километров от населенного пункта Выгоничи.

