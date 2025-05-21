Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать Брянскую область

Над Брянской областью уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об новой попытке атаковать российский регион стало известно из сообщения губернатора Александра Богомаза в Telegram.
По его данным, атака была совершена помощью беспилотника самолетного типа. Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили его.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заключил он.
Ранее сообщалось о возможном заходе украинского спецназа в Брянскую область. По неофициальным данным, численность отряда составила до десяти человек. Богомаз сообщения о заходе на территорию региона украинских солдат не комментировал.