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16:31, 21 мая 2025Россия

Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать Брянскую область

Богомаз: Над Брянской областью уничтожили дрон ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Над Брянской областью уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об новой попытке атаковать российский регион стало известно из сообщения губернатора Александра Богомаза в Telegram.

По его данным, атака была совершена помощью беспилотника самолетного типа. Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили его.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заключил он.

Ранее сообщалось о возможном заходе украинского спецназа в Брянскую область. По неофициальным данным, численность отряда составила до десяти человек. Богомаз сообщения о заходе на территорию региона украинских солдат не комментировал.

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