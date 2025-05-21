Под логотипом танка Т-90 решили выпускать пиво и смузи

Уралвагонзавод зарегистрировал бренд Т-90 для выпуска пива, вина, соков и смузи

Роспатент одобрил заявку АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» имени Дзержинского на регистрацию логотипа боевого танка Т-90 по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) номер 32, узнал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Такое решение дает производителю право выпускать пиво, вино, квас, питьевую и минеральную воду, соки, лимонады и смузи. Сама заявка подана еще в августе 2023 года, а регистрация действует до 2033-го.

Ранее эксперты «Ростеха» сравнили военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М более адаптированы к боевым действиям. В том числе, по их мнению, продукция отечественного производителя имеет улучшенную защиту от беспилотников.

А в феврале этого года «Уралвагонзавод» назвал Т-90М самым продвинутым танком в мире. В том числе компания упирает на высокий уровень живучести и ремонтопригодности танка.