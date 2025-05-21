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02:44, 21 мая 2025Мир

Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии

Трамп не обеспокоен сообщениями об укреплении РФ сил на границе с Финляндией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии, где РФ якобы укрепляет свои силы. Он не принял заявления о том, что для Финляндии или Норвегии существует какая-либо угроза со стороны Москвы, передает РИА Новости.

«Я не беспокоюсь совсем. Эти две страны будут в полной безопасности», — подчеркнул американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме, где ему задали вопрос о последствиях действий РФ для двух государств.

Ранее The New York Times писала, что Россия якобы наращивает военные силы на границе с Финляндией путем укрепления баз и строительства инфраструктуры. При этом финские источники утверждали, что все эти мероприятия не представляют особой угрозы.

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