Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии

Трамп не обеспокоен сообщениями об укреплении РФ сил на границе с Финляндией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии, где РФ якобы укрепляет свои силы. Он не принял заявления о том, что для Финляндии или Норвегии существует какая-либо угроза со стороны Москвы, передает РИА Новости.

«Я не беспокоюсь совсем. Эти две страны будут в полной безопасности», — подчеркнул американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме, где ему задали вопрос о последствиях действий РФ для двух государств.

Ранее The New York Times писала, что Россия якобы наращивает военные силы на границе с Финляндией путем укрепления баз и строительства инфраструктуры. При этом финские источники утверждали, что все эти мероприятия не представляют особой угрозы.