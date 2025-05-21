Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:46, 21 мая 2025Мир

Украину предупредили о грядущем конфликте с одной европейской страной

Риттер: Между Украиной и Венгрией назревает серьезный конфликт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Между Украиной и Венгрией назревает серьезный конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети Х предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки. Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей», — сказал он.

По его словам, для Киева это является серьезным риском, особенно в случае политической неопределенности на Украине. Риттер подчеркнул, что при таком развитии событий Закарпатье попытается выйти из состава Украины и присоединиться к Венгрии, которая «очень бы хотела получить эту территорию».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке сорвать референдум о членстве Киева в Евросоюзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искандер» испепелил лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области. Ударом были уничтожены до 70 военных

    Украину предупредили о грядущем конфликте с одной европейской страной

    Стало известно о докладах ВСУ в Киев об «успехах» в Курской области

    Пользователей Android атаковал «Калейдоскоп»

    Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Стали известны доходы Трампа от торгов своей криптовалютой

    Папарацци сняли 56-летнюю модель в купальнике

    Доктор Мясников назвал самое отвратительное в человеке

    Пентагон заявил о наблюдении за российским кинетическим оружием в космосе

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости