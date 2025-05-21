Украину предупредили о грядущем конфликте с одной европейской страной

Риттер: Между Украиной и Венгрией назревает серьезный конфликт

Между Украиной и Венгрией назревает серьезный конфликт. Об этом на своей странице в социальной сети Х предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки. Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей», — сказал он.

По его словам, для Киева это является серьезным риском, особенно в случае политической неопределенности на Украине. Риттер подчеркнул, что при таком развитии событий Закарпатье попытается выйти из состава Украины и присоединиться к Венгрии, которая «очень бы хотела получить эту территорию».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в попытке сорвать референдум о членстве Киева в Евросоюзе.