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01:30, 21 мая 2025Мир

В Британии увидели угрозу для Киева в словах Трампа о переговорах

The Spectator: Новое заявление Трампа не сулит Украине ничего хорошего
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

На Украине могут воспринять слова президента США Дональда Трампа о готовности «передать» переговоры Москве и Киеву как сигнал, что Вашингтон уже не заинтересован в активном посредничестве в урегулировании конфликта. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Кроме того, как отмечается в статье, заявление Трампа может указывать на его неготовность оказывать серьезное давление на президента России Владимира Путина.

Издание подчеркивает, что это не сулит ничего хорошего Киеву, поскольку его европейские союзники уже продемонстрировали свою безответственность, безуспешно пытаясь надавить на Москву ультиматумом о перемирии.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала диалога согласуют обе стороны.

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