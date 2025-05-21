Полиция Испании описала подозреваемого в стрельбе в экс-советника Януковича

El Mundo: Полиция Испании начала поиски высокого худощавого мужчины

Полиция Испании начала поиски высокого худощавого мужчины, который, предположительно, застрелил Андрея Портнова, экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источники.

«Преступник скрылся в парке Casa de Campo. В этом районе был объявлен розыск. Группа по расследованию убийств V бригады судебной полиции Мадрида взяла на себя расследование, чтобы установить точные обстоятельства, при которых произошло убийство и прежде всего его мотивацию», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняются мотивы устроившего стрельбу. Предполагается, что речь может идти о преступности или сведении счетов по политическим причинам.

Ранее газета El Confidencial сообщала, что в бывшего советника Януковича Андрея Портнова стреляли несколько раз, инцидент произошел входом в частную Американскую школу в городе Посуэло-де-Аларкон. Кроме того, родители, ставшие очевидцами происшествия, сообщили, что жертва нападения «только что отвезла своих детей в школу», позже они услышали несколько выстрелов.