Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 21 мая 2025Мир

Полиция Испании описала подозреваемого в стрельбе в экс-советника Януковича

El Mundo: Полиция Испании начала поиски высокого худощавого мужчины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Полиция Испании начала поиски высокого худощавого мужчины, который, предположительно, застрелил Андрея Портнова, экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источники.

«Преступник скрылся в парке Casa de Campo. В этом районе был объявлен розыск. Группа по расследованию убийств V бригады судебной полиции Мадрида взяла на себя расследование, чтобы установить точные обстоятельства, при которых произошло убийство и прежде всего его мотивацию», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняются мотивы устроившего стрельбу. Предполагается, что речь может идти о преступности или сведении счетов по политическим причинам.

Ранее газета El Confidencial сообщала, что в бывшего советника Януковича Андрея Портнова стреляли несколько раз, инцидент произошел входом в частную Американскую школу в городе Посуэло-де-Аларкон. Кроме того, родители, ставшие очевидцами происшествия, сообщили, что жертва нападения «только что отвезла своих детей в школу», позже они услышали несколько выстрелов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Раскрыто отношение мужчин и женщин к сексу по дружбе

    В Испании озвучили одну из версий убийства бывшего советника Януковича

    Обычные продукты оказались оружием против старения

    Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

    Израильские солдаты обстреляли делегацию дипломатов в Палестине

    Девушка забыла хорошо знакомый иностранный язык после странного приступа

    Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

    Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

    Задержанного за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области попросили арестовать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости