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08:36, 21 мая 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России продвинулись в районе Двуречной на купянском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе населенного пункта Двуречная на купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение», — рассказал военный эксперт.

Марочко также сообщил об успешном продвижении российских военных в районе Красного Первого, Фиголевки и Дорошовки. Подполковник НМ ЛНР в отставке подчеркнул, что западнее Красного Первого передовые подразделения ВС России взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги.

Ранее Марочко рассказал о продвижении ВС России на северском направлении. Также подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил об уничтожении российскими военными двух опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

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