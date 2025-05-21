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08:45, 21 мая 2025Бывший СССР

В Раде потребовали уволить Сырского после удара по лагерю спецназа ВСУ

Депутат Рады Безуглая потребовала уволить Сырского после удара по лагерю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после удара Вооруженных сил (ВС) России по скоплению украинских военных на полигоне в Сумской области. С таким заявлением политик выступила в своем Telegram-канале.

«Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили?» — обратилась она к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Безуглая прокомментировала удар ВС России по лагерю спецназа ВСУ в Шостке в Сумской области и задалась вопросом о необходимости дальнейших жертв среди украинских военных. Она также охарактеризовала приказы Сырского и командования ВСУ как «дебильные».

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о начавшемся скандале после удара по украинскому спецназу. Бывшие военные ВСУ и общественные деятели раскритиковали командование за построение на открытом пространстве.

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