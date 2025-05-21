В Раде потребовали уволить Сырского после удара по лагерю спецназа ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после удара Вооруженных сил (ВС) России по скоплению украинских военных на полигоне в Сумской области. С таким заявлением политик выступила в своем Telegram-канале.
«Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили?» — обратилась она к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Безуглая прокомментировала удар ВС России по лагерю спецназа ВСУ в Шостке в Сумской области и задалась вопросом о необходимости дальнейших жертв среди украинских военных. Она также охарактеризовала приказы Сырского и командования ВСУ как «дебильные».
Ранее издание «Страна.ua» сообщило о начавшемся скандале после удара по украинскому спецназу. Бывшие военные ВСУ и общественные деятели раскритиковали командование за построение на открытом пространстве.