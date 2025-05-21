В России анонсировали новые меры против злостных неплательщиков алиментов

В РФ злостным неплательщикам алиментов могут запретить открывать счета в банках

Минюст прорабатывает вопрос о возможности запрета злостным неплательщикам алиментов открывать счета в банках, а также регистрировать недвижимость и транспорт. Об этом со ссылкой на первого замглавы ведомства Евгения Забарчука сообщает ТАСС.

Новые меры, которые анонсировал чиновник на одной из сессий Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), коснутся лиц, попавших в соответствующий реестр.

Реестр запустят до конца текущей недели. По словам Забарчука, в список войдут сведения о должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности. Там же будет содержаться информация о задолженности физических лиц, находящихся в розыске.

На стадии принятия закона о таком реестре замминистра юстиции Андрей Логинов отмечал, что в перечне могут оказаться 133 тысячи человек. Возможное попадание в него станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение».