Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 21 мая 2025Экономика

В России анонсировали новые меры против злостных неплательщиков алиментов

В РФ злостным неплательщикам алиментов могут запретить открывать счета в банках
Дмитрий Воронин

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom

Минюст прорабатывает вопрос о возможности запрета злостным неплательщикам алиментов открывать счета в банках, а также регистрировать недвижимость и транспорт. Об этом со ссылкой на первого замглавы ведомства Евгения Забарчука сообщает ТАСС.

Новые меры, которые анонсировал чиновник на одной из сессий Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), коснутся лиц, попавших в соответствующий реестр.

Реестр запустят до конца текущей недели. По словам Забарчука, в список войдут сведения о должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности. Там же будет содержаться информация о задолженности физических лиц, находящихся в розыске.

На стадии принятия закона о таком реестре замминистра юстиции Андрей Логинов отмечал, что в перечне могут оказаться 133 тысячи человек. Возможное попадание в него станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Никас Сафронов заявил об отголосках Кандинского в единственной картине Паши Техника

    Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

    Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

    Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

    В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

    Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости