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14:16, 21 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на предложение отменить пенсии

Депутат Останина назвала противоречащим Конституции предложение об отмене пенсий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Предложение об отмене пенсий для борьбы с бездетностью, озвученное ведущим канала «Соловьев Live» Сергеем Марданом, прямо противоречит Конституции России и идет вразрез с нравственными нормами, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина.

«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишенная человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — напомнила Останина.

Политик назвала заявление Мардана вызовом российской молодежи и российской Конституции. Она напомнила, что Россия является социальным государством, которое заботится о своих гражданах.

«Дети действительно обязаны заботиться о родителях. И наоборот. Но есть, например, люди, которые не могут иметь детей. И из логики Мардана, такие люди в принципе не имеют права на жизнь. Ведь нет ребенка — нет и пенсии. Это просто безобразие», — возмутилась депутат.

Ранее Мардан предложил отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость. «Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал ведущий.

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