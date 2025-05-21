В российском регионе заключенному попытались передать наркотики в ближневосточном угощении

В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались передать финики с 38 свертками гашиша

Житель Москвы попытался передать финики, в которых был спрятан наркотик, находящемуся в екатеринбургский СИЗО-1 заключенному. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУФСИН России по региону.

Во время проверки посылок сотрудники изолятора обнаружили в пакете с финиками 38 свертков с веществом бурого цвета. Экспертиза показала, что это был гашиш. В отношении заключенного возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Ранее в Москве суд освободил от наказания пенсионера, употреблявшего наркотики в караоке-баре, из-за того, что тот сдал наркоторговцев.