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18:24, 21 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе заключенному попытались передать наркотики в ближневосточном угощении

В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались передать финики с 38 свертками гашиша
Варвара Митина (редактор)

Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash

Житель Москвы попытался передать финики, в которых был спрятан наркотик, находящемуся в екатеринбургский СИЗО-1 заключенному. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУФСИН России по региону.

Во время проверки посылок сотрудники изолятора обнаружили в пакете с финиками 38 свертков с веществом бурого цвета. Экспертиза показала, что это был гашиш. В отношении заключенного возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Ранее в Москве суд освободил от наказания пенсионера, употреблявшего наркотики в караоке-баре, из-за того, что тот сдал наркоторговцев.

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