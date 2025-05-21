В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине

19FortyFive: Бойцы ВСУ не понимают, как пользоваться танками Abrams

Переданные Киеву танки Abrams показали себя не с лучшей стороны из-за того, что украинские военнослужащие не понимают, как ими пользоваться. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

«Танки M1A1 Abrams, поставленные на Украину, получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками танка, а с тактикой. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику», — говорится в статье.

Авторы материала поясняют, что американская тактика применения Abrams заключается в их тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией, однако в зоне проведения спецоперации танки часто действовали в одиночку, поэтому они становились легкой добычей для российских противотанковых групп.

Ранее Минобороны России показало кадры атаки дронов на танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, что после удара техника серьезно пострадала, в частности, оказалась сломана одна из гусеничных цепей.