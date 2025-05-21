Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:41, 21 мая 2025Наука и техника

В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине

19FortyFive: Бойцы ВСУ не понимают, как пользоваться танками Abrams
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Переданные Киеву танки Abrams показали себя не с лучшей стороны из-за того, что украинские военнослужащие не понимают, как ими пользоваться. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

«Танки M1A1 Abrams, поставленные на Украину, получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками танка, а с тактикой. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику», — говорится в статье.

Авторы материала поясняют, что американская тактика применения Abrams заключается в их тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией, однако в зоне проведения спецоперации танки часто действовали в одиночку, поэтому они становились легкой добычей для российских противотанковых групп.

Ранее Минобороны России показало кадры атаки дронов на танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, что после удара техника серьезно пострадала, в частности, оказалась сломана одна из гусеничных цепей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова назвала главу западной партии войны против России

    В Госдуме сообщили о росте тарифов на электроэнергию

    В Раде подвели итог разговора Путина и Трампа

    В США сообщили о грядущем ударе по ядерным объектам Ирана

    Эффективность «Краснополя» против танков Leopard и Abrams оценили

    Песков заявил о незакрытом вопросе по переговорам с Украиной

    Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии

    В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине

    Россиян призвали пройти простой тест на близость инсульта

    Правозащитник перечислил имена вероятно войдущих в список на обмен с США россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости