В Сумах прогремел взрыв

В Сумах был слышен взрыв

В Сумах на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

В регионе была объявлена воздушная тревога. О причине и месте взрыва не сообщалось, официальные лица пока не отреагировали на случившееся.

Ранее в Киевской области загорелась Белоцерковская теплоэлектроцентраль. На опубликованных изданием кадрах видно охваченное огнем здание, из которого в большом объеме вырывается дым.

До этого 12 мая в Сумах также произошли взрывы. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что город был атакован беспилотниками.