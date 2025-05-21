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15:59, 21 мая 2025Бывший СССР

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах был слышен взрыв
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

В Сумах на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

В регионе была объявлена воздушная тревога. О причине и месте взрыва не сообщалось, официальные лица пока не отреагировали на случившееся.

Ранее в Киевской области загорелась Белоцерковская теплоэлектроцентраль. На опубликованных изданием кадрах видно охваченное огнем здание, из которого в большом объеме вырывается дым.

До этого 12 мая в Сумах также произошли взрывы. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что город был атакован беспилотниками.

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