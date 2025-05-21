Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 21 мая 2025Силовые структуры

Владелица загрызших в российском городе ребенка собак получила приговор

В Ставрополе хозяйка собак, загрызших 9-летнюю девочку, получила 1,5 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Ставрополе суд приговорил местную жительницу — хозяйку собак, загрызших 9-летнюю девочку, к 1,5 годам ограничения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Как установил суд, ЧП произошло в феврале. Тогда у фигурантки было не менее девяти собак. Она знала об их агрессивном поведении и не обеспечила безопасное нахождение животных за пределами своего двора. В результате шестеро из принадлежащих ей собак напали на девочку и растерзали ее.

О произошедшем стало известно 24 февраля. В Ставрополе стая собак растерзала девятилетнюю девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Россияне бросились ремонтировать кондиционеры

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости