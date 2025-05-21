Владелица загрызших в российском городе ребенка собак получила приговор

В Ставрополе хозяйка собак, загрызших 9-летнюю девочку, получила 1,5 года

В Ставрополе суд приговорил местную жительницу — хозяйку собак, загрызших 9-летнюю девочку, к 1,5 годам ограничения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Как установил суд, ЧП произошло в феврале. Тогда у фигурантки было не менее девяти собак. Она знала об их агрессивном поведении и не обеспечила безопасное нахождение животных за пределами своего двора. В результате шестеро из принадлежащих ей собак напали на девочку и растерзали ее.

О произошедшем стало известно 24 февраля. В Ставрополе стая собак растерзала девятилетнюю девочку.