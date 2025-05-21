Военкор сообщил о заблокированных в лесу под Брянском украинских диверсантах

Военкор Котенок: В лесном массиве под Брянском заблокирована украинская ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), проникшая на территорию Брянской области, заблокирована в лесном массиве. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его данным, группу диверсантов численностью, предварительно, до 12 человек обнаружили близ Трубчевского и Выгонического районов. «Никаких крупных сил врага на нашу территорию не прорвалось. В настоящее время они заблокированы в лесном массиве, поскольку ДРГ в тылу — это практически группа террористов, почетный плен им не грозит», — написал Котенок.

Военкор добавил, что сейчас территория проверяется на предмет присутствия еще одной группы диверсантов, которая могла действовать в качестве прикрытия для первой. «ДРГ врага пытается отступить к границе, ожидаемо перешли к бегству, не сумев достигнуть поставленных целей. С бегством тоже получится не у всех», — констатировал он.

Ранее сообщалось о стрелковом бое российских силовиков с диверсантами в районе населенного пункта Субботово. Местность была блокирована.

Первые данные о заходе украинской ДРГ в Брянскую область появились днем 21 мая. Сообщалось, что в селе Субботово, что в 40 километрах от региональной столицы, действует группа диверсантов численностью до восьми человек. Позже местные жители заметили в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Власти Брянской области заход диверсантов не подтверждали. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог« в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами». Он подчеркнул, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.