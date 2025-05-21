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13:03, 21 мая 2025Среда обитания

Врач назвала способ справиться с мигренью

Терапевт Пивоварова: При мигрени нужно оградиться от звуков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jamie Street / Unsplash

При мигрени следует оградиться от всех звуков и яркого света. Эти факторы могут усилить приступ, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, продолжительность приступа мигрени составляет до двух суток, боль может проявляться в среднем раз в неделю. Симптомы включают тошноту, рвоту, чувствительность к свету и кратковременные неврологические нарушения, к примеру, усиление боли при физической нагрузке.

«Если приступ начался, необходимо установить режим тишины, отключив все средства, которые издают громкие звуки, и плотно закрыть шторы на окнах», — посоветовала Пивоварова. Она добавил, что для облегчения боли можно обвязать голову сухим полотенцем.

Ранее Инна Филатова назвала ряд продуктов, вызывающих мигрень. В перечень вошли сыр, шоколад и цитрусовые.

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