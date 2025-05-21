Встреча с Путиным стала для волонтеров в Курске неожиданностью

«Известия»: На встрече с Путиным в Курске присутствовали 19 волонтеров

Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала для волонтеров в Курске полной неожиданностью. На мероприятии присутствовали 19 представителей добровольческих организаций, передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По данным репортера, встреча прошла в теплой обстановке. Мероприятие проходило в центре Курска в Доме советов.

Тимашев подчеркнул, что у каждого добровольца была возможность высказаться и задать свой вопрос Путину.

На встрече в Курске Путину преподнесли в подарок реестр-каталог всех оскверненных и снесенных памятников, созданный волонтерами.

20 мая российский президент посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора приграничного региона Александром Хинштейном, а также побывал на Курской атомной электростанции (АЭС).