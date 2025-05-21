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09:49, 21 мая 2025Россия

Встреча с Путиным стала для волонтеров в Курске неожиданностью

«Известия»: На встрече с Путиным в Курске присутствовали 19 волонтеров
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала для волонтеров в Курске полной неожиданностью. На мероприятии присутствовали 19 представителей добровольческих организаций, передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По данным репортера, встреча прошла в теплой обстановке. Мероприятие проходило в центре Курска в Доме советов.

Тимашев подчеркнул, что у каждого добровольца была возможность высказаться и задать свой вопрос Путину.

На встрече в Курске Путину преподнесли в подарок реестр-каталог всех оскверненных и снесенных памятников, созданный волонтерами.

20 мая российский президент посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора приграничного региона Александром Хинштейном, а также побывал на Курской атомной электростанции (АЭС).

ЖЗЛ
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