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11:24, 21 мая 2025Силовые структуры

Задержанный в российском регионе украинский агент признался в передаче данных о ПВО

В Калуге задержанный украинский агент признался в передаче данных о ПВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Калуге задержанный агент признался в передаче данных о ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 38-летний задержанный сознался в передаче данных о местоположении систем противовоздушной обороны (ПВО) спецслужбам Украины. По его словам, он вступил в переписку с представителем ВСУ и передавал ему информацию. Вину мужчина признал полностью.

В среду, 21 мая, в Калужской области задержали россиянина, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Он поддерживал связь с представителем спецслужб Украины с сентября 2023 года и регулярно передавал противнику информацию о работе систем ПВО в регионе.

Ранее задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео.

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