Захарова призвала ООН обратить внимание на военные преступления Британии

Международные структуры, в частности ООН и Международный уголовный суд (МУС), должны обратить внимание на военные преступления, совершаемые Великобританией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В их обвинениях [против России] ничего не клеится. (...) Но им очень хочется поговорить о военных преступлениях. Хочется — поговорим», — написала она.

Ссылаясь на расследование британских журналистов, Захарова привела примеры военных преступлений спецподразделения Королевского флота (SBS) и спецподразделения десанта (SAS) в Афганистане и Ираке, однако, по ее словам, Лондон намеренно скрывает доказательства, чтобы избежать ответственности. «Этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и Совет по правам человека ООН. (...) Паршивый МУС мог бы уже вплотную заняться британскими военными преступлениями», — призвала официальный представитель МИД России.

Ранее Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), призвало МУС перестать навязывать свое видение прав человека всему миру.