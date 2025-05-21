Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 21 мая 2025Мир

Захарова обвинила Британию в военных преступлениях

Захарова призвала ООН обратить внимание на военные преступления Британии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Международные структуры, в частности ООН и Международный уголовный суд (МУС), должны обратить внимание на военные преступления, совершаемые Великобританией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В их обвинениях [против России] ничего не клеится. (...) Но им очень хочется поговорить о военных преступлениях. Хочется — поговорим», — написала она.

Ссылаясь на расследование британских журналистов, Захарова привела примеры военных преступлений спецподразделения Королевского флота (SBS) и спецподразделения десанта (SAS) в Афганистане и Ираке, однако, по ее словам, Лондон намеренно скрывает доказательства, чтобы избежать ответственности. «Этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и Совет по правам человека ООН. (...) Паршивый МУС мог бы уже вплотную заняться британскими военными преступлениями», — призвала официальный представитель МИД России.

Ранее Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), призвало МУС перестать навязывать свое видение прав человека всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ. О чем еще говорил президент?

    Проживших вместе 74 года супругов не стало в один день

    Потери японских компаний от пошлин США оценили

    В России заявили о технической готовности к современной войне

    Похитившая 10 миллионов экс-ректор российского вуза стала фигуранткой еще одного дела

    Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

    В Казахстане высказались о позиции Украины по атакам на объекты КТК

    Задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео

    Китай выступил против новых антироссийских санкций ЕС

    Россиянам назвали способ правильно спать днем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости