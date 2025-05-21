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08:53, 21 мая 2025Россия

Запад обвинили в шантаже партнеров России из-за предстоящего форума в Москве

Венедиктов: Запад вынуждает партнеров России не ехать на форум по безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Запад пытается вынудить партнеров РФ отказаться отправлять свои делегации на 13-ю международную встречу высоких представителей по безопасности, которая состоится в конце мая в столице. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в разговоре с РИА Новости.

«Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов», — напомнил он.

По словам Венедиктова, западные страны оказывают давление на партнеров с помощью шантажа, угроз и ультиматумов. Однако подобные практики неэффективны, поскольку страны Глобального Юга и Востока делают выбор в пользу конструктивного диалога, подчеркнул он.

Ранее Венедиктов сообщил, что Россия пригласила США и другие недружественные страны на предстоящий форум по безопасности. Форум пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

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