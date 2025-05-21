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14:04, 21 мая 2025Культура

Заслуженный артист России погиб на рыбалке

Заслуженный артист России Владимир Нефедов погиб в Удмуртии во время рыбалки
Андрей Шеньшаков

Фото: Театра оперы и балета республики Удмуртия

Известный театральный артист Владимир Нефедов трагически погиб во время рыбалки. Об этом сообщает официальная группа Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника, причиной смерти заслуженного артиста России стал удар электрическим током. Пресс-служба театра выразила соболезнования в связи со смертью Нефедова.

«Он был невероятно эмоциональным и искренним. Такой настоящий, энергичный в общении с коллегами и друзьями и, конечно, в любимой работе», — написали в публикации.

Сообщается, что зрители ценили его комические и характерные роли в оперетте. Также он исполнял партию Фигаро в «Севильском цирюльнике». В 2024 году в рамках фестиваля «Видеть музыку» Владимир Нефедов исполнил партию министра Панга в опере «Турандот» на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Известно, что церемония прощания с артистом состоится 22 мая в 9:00 в его родном театре оперы и балета Удмуртии.

Ранее стало известно, что актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов ушел из жизни в 69 лет.

ЖЗЛ
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