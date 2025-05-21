Жена Джастина Бибера призналась в ненависти к своему телу после родов

Модель Хейли Бибер призналась, что ненавидела свое тело после родов из-за бедер

Американская модель Хейли Бибер призналась в ненависти к своему телу после родов. Соответствующее интервью публикует журнал Vogue.

28-летняя жена канадского певца Джастина Бибера, которая стала матерью в августе 2024 года, рассказала о восприятии своей внешности после рождения сына. По словам знаменитости, ей было трудно принять широкие бедра и пышную грудь.

Манекенщица смогла убедить себя, что ей нужно время на восстановление. «Каждый день мне приходится говорить себе: "Хейли, у тебя родился ребенок. Ты вырастила человека. Ты родила человека. Все в порядке. Дай себе время"», — заявила она.

При этом Бибер уточнила, что ходила к психотерапевту и принимала витамины и БАДы для беременных, чтобы предотвратить послеродовую депрессию. Однако на фоне гормональных колебаний и изменений во внешности, она все равно столкнулась с непростыми временами. Кроме того, она столкнулась с гневными комментариями фанатов, которые критиковали ее фигуру.

«Я думаю, был момент, когда я действительно гиперфиксировалась на возвращении к былой форме. И затем мне пришлось пройти через принятие того, что прежней я уже никогда не стану», — заключила звезда.

Ранее в мае жена Джастина Бибера без нижнего белья попала на обложку Vogue.