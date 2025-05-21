Жена Канье Уэста разделась до нижнего белья на новом фото

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори разделась до нижнего белья на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена американского рэпера Канье Уэста поделилась в сторис снимком, на котором она предстала в телесном бюстгальтере бандо и красных трусах. Кроме того, она надела белые чулки и остроносые серые туфли.

Фото: @biancacensori

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори также опубликовала снимок в откровенном наряде. Тогда избранница музыканта снялась в облегающей водолазке и юбке, которая полностью обнажила ее ягодицы.