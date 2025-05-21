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17:38, 21 мая 2025Из жизни

Знаменитую ушастую свинью из Грузии спасли от забоя

Знаменитую ушастую свинку Груту из Грузии, которая любит снег, спасли от забоя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Свинку из Грузии из знаменитого видео про снег спасли от забоя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Видео с ушастой свиньей Грутой, которая любит снег, завирусилось весной 2025 года. На ролике свинья выглядывает из окна дома и радостно тянет морду вверх, навстречу снежинкам. Груту планировали забить на мясо, однако в ее судьбу вмешались неравнодушные волонтеры. Они собрали 1626 лари (48 тысяч рублей), выкупили свинью у фермера, а затем перевезли ее из Бакуриани в Тбилиси. Теперь она живет в частном доме с большим двором вместе с другими животными.

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