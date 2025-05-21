Знаменитую ушастую свинью из Грузии спасли от забоя

Знаменитую ушастую свинку Груту из Грузии, которая любит снег, спасли от забоя

Свинку из Грузии из знаменитого видео про снег спасли от забоя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Видео с ушастой свиньей Грутой, которая любит снег, завирусилось весной 2025 года. На ролике свинья выглядывает из окна дома и радостно тянет морду вверх, навстречу снежинкам. Груту планировали забить на мясо, однако в ее судьбу вмешались неравнодушные волонтеры. Они собрали 1626 лари (48 тысяч рублей), выкупили свинью у фермера, а затем перевезли ее из Бакуриани в Тбилиси. Теперь она живет в частном доме с большим двором вместе с другими животными.

Ранее сообщалось, что в Балашихе пожарные спасли из горящей квартиры около десяти карликовых свиней. Как оказалось, животных разводила хозяйка жилья.