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03:54, 22 мая 2025Россия

Алаудинов рассказал об украинцах в рядах спецназа «Ахмат»

Алаудинов: Бойцы ВСУ могут встать в один строй с военными ВС России и победить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «не испачкали свои руки по локоть в крови», могут встать в один строй с военными ВС России и вместе победить. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«Я всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинским бойцам. Украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся», — подчеркнул лидер «Ахмата».

Кроме того, Алаудинов рассказал, что в рядах его подразделения служат украинцы, в частности, один из командиров отряда с позывным Хохол.

«Изначально вопросы по взятию украинцев в плен, они всегда ставились таким образом, чтобы максимально сохранить жизнь украинским бойцам», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными с Украиной с начала СВО. Работа ведется с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

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