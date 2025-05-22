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12:37, 22 мая 2025Силовые структуры

Бывшего сотрудника Курской АЭС арестовали за получение взятки в виде Porsche

В Курске суд арестовал экс-замначальника цеха АЭС Широких за взятку Porsche
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Курске суд арестовал бывшего заместителя начальника реакторного цеха № 2 Курской АЭС Евгения Широких за получение взятки в виде Porsche Macan. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Широких будет под стражей месяц и восемь суток. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2020 году тогда еще замначальника цеха Курской АЭС получил иномарку Porsche Macan, а взамен пообещал помочь по вопросу, который входил в его полномочия. Других подробностей по его делу пока нет.

Ранее суд арестовал замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову по коррупционному делу.

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