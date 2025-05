Бывшего участника реалити-шоу арестовали по обвинению в домашнем насилии

People: Телезвезду Кэшела Барнетта задержали по обвинению в домашнем насилии

Бывшего участника американского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэшела Барнетта арестовали по обвинению в нападении и домашнем насилии в присутствии ребенка. Об этом сообщает издание People со ссылкой на протоколы задержания.

Барнетта арестовали после того, как как 12 мая судья выдал ордер на его задержание по обвинению бывшей партнерши телезвезды. Женщина заявила, что во время ссоры в присутствии их ребенка Барнетт напал на нее: схватил за шею и прижал к кровати, из-за чего она не могла дышать и ничего не видела. Также она утверждает, что после инцидента у нее появилась проблемы со здоровьем, среди которых боль в шее, тошнота и проблемы с памятью.

Адвокат звезды телешоу сообщил, что, получив информацию об ордере, Барнетт сразу же нанял адвоката и сдался властям. Следующее слушание по делу назначено на 22 мая.

