Четверо подростков бесследно исчезли в российском городе

Четверо подростков бесследно исчезли в Правдинске Калининградской области

Четверо подростков бесследно исчезли в городе Правдинске Калининградской области. Юношей ищут уже четыре дня, об этом стало известно Telegram-каналу Amber Mash.

По данным российского издания, ребята ушли из интерната, им по 16 и 17 лет. Горожане утверждают, что подростки могли уехать в сторону Калининграда.

Другие очевидцы заметили юношей в поселке Нивенское Багратионовского района.

В день пропажи несовершеннолетние были одеты в черные толстовки и черные штаны, у одного такая же куртка и кроссовки с красными полосками.

До этого сообщалось, что в Новосибирске пропал 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров.

Еще раньше в Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета.