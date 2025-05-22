Лукашенко пожаловался на нехватку рабочей силы

Лукашенко объяснил важность привлечения в Белоруссию мигрантов нехваткой людей

Белоруссия сталкивается с общемировой проблемой нехватки рабочей силы, и, чтобы не допустить катастрофы, важно оперативно привлекать трудовые ресурсы, прежде всего из стран бывшего СССР. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что власти не намерены отправлять своих представителей за рубеж для поиска людей и их агитации для работы в Белоруссии. Но если какое-то промышленное предприятие жалуется, что ему не хватает работников, то руководитель должен задуматься о привлечении трудовых мигрантов.

«Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте», — заключил Лукашенко. Ранее он подписал указ об ответственности нанимателей за иностранных работников, согласно которому компании должны следить за тем, где живет и что делает трудовой мигрант, а в случае обнаружения нарушений незамедлительно сообщать о них компетентным органам.

В апреле МВД Белоруссии опровергало информацию о прибытии в республику 150 тысяч граждан Пакистана и совершении ими ряда преступлений. До этого Лукашенко после переговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности республики принять на работу 100-150 тысяч граждан из этой страны.

Годом ранее Лукашенко уже требовал от чиновников сделать что-то с повальным дефицитом кадров, особенно рабочих, который наблюдается в республике. Тогда глава государства высказал мысль о привлечении к труду пенсионеров, потому что среди них много активных, патриотично настроенных и желающих работать граждан.

