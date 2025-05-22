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12:08, 22 мая 2025Силовые структуры

Двоих россиян задержали за нападение на полицейского в пункте выдачи заказов

В Дубне задержали отца с сыном за нападение на полицейского в ПВЗ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Дубне задержали отца с сыном за нападение на полицейского в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, вечером 15 мая два местных жителя находились в помещении одного из маркетплейсов. В какой-то момент молодой человек, получив и не оплатив товар, попытался скрыться. Сотрудник полиции постарался пресечь противоправные действия, но они повалили его на пол и начали избивать руками и ногами. После чего нападавшие скрылись.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка напала на полицейского за отказ взломать дверь ТЦ.

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