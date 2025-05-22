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18:28, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Гузеева прилетела в Израиль

Телеведущая Гузеева прилетела в Иерусалим на день Николая Чудотворца
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева прилетела в Израиль. О поездке она рассказала в видео, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике Гузеева поздравила православных с днем Николая Чудотворца, который отмечается 22 мая, и сообщила, что приехала в Иерусалим. «Иду в храм Гроба Господня. Очень я люблю этот храм, мне важно хотя бы раз в год сюда приехать», — пояснила ведущая.

Ранее Гузеева рассказала, что сильно скучает по своей близкой подруге Лилии Азаркиной, уехавшей из России в 2022 году. Говоря об этом, ведущая призналась, что сдерживает слезы.

Перед этим она также показала свою виллу на Бали. Гузеева отметила, что собирается сдавать недвижимость в аренду, поскольку сама не станет приезжать на остров чаще одного раза в год.

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