Хоккеисты молодежки «Спартака» не смогли вылететь в Санкт-Петербург

МХК «Спартак» не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за ограничений на полеты

Игроки и сотрудники молодежного хоккейного клуба (МХК) «Спартак» из-за введенных в столичных аэропортах ограничений не смогли вылететь в Санкт-Петербург на матч Кубка Харламова против «СКА-1946». Об этом сообщил Telegram-канал клуба.

«Наша команда провела больше пяти часов в аэропорту, в ожидании разрешения на вылет. В данный момент хоккеисты, тренерский штаб и весь персонал МХК “Спартак” размещены в отеле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) было оперативно предупреждено о произошедшем.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

Также в Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Пассажирам сообщили, что часть воздушных судов уходит на запасные аэродромы в других регионах.