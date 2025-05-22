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12:27, 22 мая 2025Мир

Хуситы атаковали беспилотниками Тель-Авив

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками важные цели в Тель-Авиве и Хайфе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало с помощью беспилотников важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере Израиля и обстреляло ракетами аэропорт «Бен-Гурион». Об этом заявили представители Вооруженных сил Йемена в эфире Al Masirah.

«Двойная операция ВВС с использованием двух беспилотников типа "Яффо" была проведена против двух жизненно важных целей в оккупированных Яффо и Хайфе», — говорится в сообщении.

Хуситы также заявили, что продолжат атаки «до тех пор, пока агрессия не прекратится, а блокада Газы не будет снята». Движение предупредило, что готово к эскалации конфликта, если это будет необходимо.

Движение «Ансар Аллах» наносило ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве 14 мая. Представитель движения Яхья Сариа тогда заявил, что атака по аэропорту Тель-Авива стала третьей за сутки.

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