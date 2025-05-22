Иностранный футболист «Локомотива» рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России

Футболист «Локомотива» Монтес: В Мексике не говорят хорошее о России по ТВ

Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России. Его слова приводятся на сайте «железнодорожников».

Футболист заявил, что знал о России только то, что показывали по телевидению в Мексике. «И там не было ничего хорошего», — подчеркнул он. После переезда в Москву Монтес осознал, что город является спокойным и комфортным для жизни.

Монтес перешел в «Локомотив» в сентябре 2024 года. В составе команды он провел 18 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России. «Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые», — заявил французский футболист.