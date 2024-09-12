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12:21, 12 сентября 2024Спорт

Капитан сборной Мексики перешел в «Локомотив»

Капитан сборной Мексики Сесар Монтес перешел в «Локомотив»

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Капитан сборной Мексики по футболу Сесар Монтес перешел в московский «Локомотив». Команда поприветствовала новичка на странице во «ВКонтакте».

Соглашение с защитником рассчитано до июня 2029 года. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.

Ранее 27-летний Монтес выступал за испанскую «Альмерию». За сборную Мексики защитник провел 48 встреч, в которых забил один мяч.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает третье место. В активе команды под руководством Михаила Галактионова 15 очков.

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      Дарья Коршунова
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