Известная супермодель посетила Каннский фестиваль в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская супермодель Шанель Иман посетила Каннский фестиваль в откровенном платье. Соответствующий кадр публикует Page Six.

34-летняя манекенщица вышла на публику в черном прозрачном платье Bronx and Banco с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.

Внешний вид дополнили босоножки на каблуках в тон образу. Стилисты сделали знаменитости укладку с крупными локонами, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках. Завершили образ массивные серьги и клатч.

Ранее в мае зарубежная модель появилась на фестивале в платье российского бренда. Французская манекенщица Габриэль Конесиль позировала на ковровой дорожке в платье из сатина с кружевным бархатным верхом.