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20:42, 22 мая 2025Ценности

Известная супермодель посетила Каннский фестиваль в прозрачном платье без бюстгальтера

Екатерина Ештокина

Фото: Simone Comi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская супермодель Шанель Иман посетила Каннский фестиваль в откровенном платье. Соответствующий кадр публикует Page Six.

34-летняя манекенщица вышла на публику в черном прозрачном платье Bronx and Banco с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.

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Внешний вид дополнили босоножки на каблуках в тон образу. Стилисты сделали знаменитости укладку с крупными локонами, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках. Завершили образ массивные серьги и клатч.

Ранее в мае зарубежная модель появилась на фестивале в платье российского бренда. Французская манекенщица Габриэль Конесиль позировала на ковровой дорожке в платье из сатина с кружевным бархатным верхом.

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