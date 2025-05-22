Кандидат в президенты Польши обещал не отправлять солдат на Украину даже по просьбе Трампа

Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал не отправлять солдат на Украину

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не отправлять солдат на Украину даже по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что если речь идет об обязательствах республики в рамках НАТО, то Варшава обязана в какой-то мере их исполнить. «Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности», — сказал политик, отвечая на вопрос, будет ли направлен контингент, если с таким запросом обратится глава Белого дома.

Навроцкий пообещал отправить на Украину польских предпринимателей по завершении конфликта, отметив, что Польша должна стать главной силой для восстановления страны.

Ранее кандидат в президенты Польши заявил, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО на сегодняшний день лишена смысла. По его словам, Украина пока не готова в цивилизационном плане к вступлению в евроатлантические структуры из-за коррупции. Политик пообещал, что никогда не подпишет документ с ратификацией вступления Украины в альянс.

