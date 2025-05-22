Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 22 мая 2025Мир

Кандидат в президенты Польши обещал не отправлять солдат на Украину даже по просьбе Трампа

Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал не отправлять солдат на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Piotr Jagielowicz / Globallookpress.com

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не отправлять солдат на Украину даже по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что если речь идет об обязательствах республики в рамках НАТО, то Варшава обязана в какой-то мере их исполнить. «Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности», — сказал политик, отвечая на вопрос, будет ли направлен контингент, если с таким запросом обратится глава Белого дома.

Навроцкий пообещал отправить на Украину польских предпринимателей по завершении конфликта, отметив, что Польша должна стать главной силой для восстановления страны.

Ранее кандидат в президенты Польши заявил, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО на сегодняшний день лишена смысла. По его словам, Украина пока не готова в цивилизационном плане к вступлению в евроатлантические структуры из-за коррупции. Политик пообещал, что никогда не подпишет документ с ратификацией вступления Украины в альянс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    Россиян предупредили о возможных проблемах при сдаче квартиры в аренду

    Солдат ВСУ по ошибке зашел за сигаретами к российским штурмовикам

    Экс-дипломат дала Трампу совет по России

    Ижевские врачи спасли ногу пациента от ампутации

    Украинские власти начнут отбирать у мужчин деньги и недвижимость за отказ от службы

    Тарасова сочла миллион недостаточной компенсацией за уход фигуристки под другой флаг

    Лавров пошутил над журналистом после награждения

    Дачникам назвали способы предотвратить появление опасного вредителя на участке

    Меркель предрекла разрушение Европы без общего решения по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости